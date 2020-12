Orgoglio Granata: questa sera la replica della puntata con Moreno Longo

Questa sera, a partire dalle 20.30, su Grp andrà in onda la puntata con ospite Moreno Longo

Orgoglio Granata tornerà in diretta lunedi 4 gennaio 2020, ma stasera per fare piacevole compagnia a tutti i tifosi granata, sarà riproposta la puntata del 12 ottobre scorso in cui fu ospite d’onore Moreno Longo, allenatore del Toro da febbraio ad agosto di quest’anno ( dopo aver vinto nel 2015 Scudetto e Supercoppa con la Primavera). Dunque puntata di grande interesse quella di stasera, 28 dicembre, di “Orgoglio Granata” in onda su GRP Televisione (canale 13 del digitale in Piemonte) dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Orgoglio Granata: gli ospiti

Due ore a forti tinte granata, per rivivere i lunghi mesi di questo 2020 del Toro, ed ascoltare le sagge parole di uno cuori granata piu’ amati ed apprezzati dai tifosi, Moreno Longo. Insieme con lui in studio con Alessandro Costa e Federica Biei, ci saranno anche Natalino Fossati. il giornalista Alessandro Muliari ed il Direttore di Toro.it Ivana Crocifisso. Non mancate.