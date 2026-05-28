Personalizza le notizie aggiungendo Toro.it alle tue fonti preferite e sfrutta la nuova funzionalità di Google
C’è una novità in casa Google:è stata introdotta una nuova funzione attraverso cui poter fruire in modo diverso delle notizie.
Si chiama “Fonti preferite” e permette all’utente di scegliere quali siti far comparire più spesso nei risultati di ricerca.
Se vuoi sempre restare aggiornato sul Torino su Toro.it basta un clic a questo link e ricordarti di spuntare la casella:
https://www.google.com/preferences/source?q=toro.it