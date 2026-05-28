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Personalizza le notizie aggiungendo Toro.it alle tue fonti preferite e sfrutta la nuova funzionalità di Google

C’è una novità in casa Google:è stata introdotta una nuova funzione attraverso cui poter fruire in modo diverso delle notizie.

Si chiama “Fonti preferite” e permette all’utente di scegliere quali siti far comparire più spesso nei risultati di ricerca.

Se vuoi sempre restare aggiornato sul Torino su Toro.it basta un clic a questo link e ricordarti di spuntare la casella:

https://www.google.com/preferences/source?q=toro.it

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ultimo aggiornamento: 28-05-2026

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Buona Pasqua a tutti