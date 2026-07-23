Al via il nuovo programma TV sul Torino che andrà in onda ogni lunedì sul canale 19 del digitale terrestre dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Con l’inizio del campionato 2026-27 e per tutta la stagione agonistica,
segnaliamo un nuovo appuntamento settimanale per i tifosi granata: Lunedì Toro, in onda ogni lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sul Canale 19 del Digitale Terrestre, ossia Video Novara, visibile in ogni angolo del Piemonte, ovviamente a Torino, oltre che in streaming.
A condurre e curare “Lunedì Toro”, il decano delle trasmissioni televisive sul Toro Alessandro Costa, al ventottesimo anno di conduzione, affiancato da Giorgia Palmieri, Laura Massobrio e Martina Anna Vannini.
Lunedì Toro sarà’ realizzato in partnership con Toro.it, e saranno ospiti fissi:
- Carlo Nesti, lo storico telecronista RAI
- L’ex Presidente del Toro Avv.Pierlugi Marengo
- l’opinionista granata Matteo Possamai
- “Sandokan” Mario PAtrignani, Presidente del Toro Club Pesaro
- il giornalista di “Torinoggi” Massimo De Marzi
- l’opinionista Carlo Gemelli
- gli storici granata Alessandro Muliari e Luigi Bonomi
- il broker manager Daniele Casella
Prima puntata il 24 agosto per commentare ed analizzare Toro-Milan.