Coronavirus, il bollettino: 250 morti in più, 17.660 casi totali in Italia - Toro.it

Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia: i dati del 13 marzo 2020. 1.439 guariti, 1.266 morti. In Piemonte 794 positivi

Nel consueto bollettino delle ore 18, la Protezione Civile ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia, con dati aggiornati alle 17 di oggi, 13 marzo 2020. Sono attualmente 14.955 i positivi nel nostro Paese, 2.116 in più rispetto a ieri. I casi totali registrati sono 17.660, e di questi i deceduti sono 1.266: 250 in più rispetto all’ultimo dato, la crescita peggiore fin qui registrata. Ci sono poi i guariti, attualmente 1.439, 181 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.328; 7.429 risultano invece ricoverati con sintomi e i restanti 6.201 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Coronavirus, i dati del 13 marzo 2020 in Piemonte

In Piemonte, fa sapere sempre la Protezione Civile, i positivi sono al momento 794, 46 invece i morti, di età media di 80 anni. Mentre 556 pazienti risultano ricoverati in terapia intensiva. Nel pomeriggio la Regione aveva comunicato 14 nuovi decessi di persone positive al nCoV tra la notte e la mattinata di oggi.