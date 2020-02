Ezio Rossi: “Non è facile ma il Toro si salverà. Longo? Spero cambi modulo”

Esclusiva / Parla Ezio Rossi: “Difficile capire cos’è successo. La cosa strana è non aver cambiato quando le cose hanno cominciato a non andare bene”

Al Toro è cresciuto fin da bambino, con la maglia granata ha esordito in Serie A poi, dopo una parentesi al Lecce, resta nel capoluogo piemontese per 5 stagioni dal 1985 al 1990 come giocatore e ci tornerà, qualche anno dopo da allenatore: Ezio Rossi il Toro ce l’ha nel sangue. E allora chi meglio dell’ex tecnico granata per commentare il momento del Torino, la classifica che si fa sempre più preoccupante e l’arrivo di Longo?

Ezio Rossi, partiamo dall’attualità: non è certo un momento semplice per il Torino.

Sto seguendo il campionato ma non vedo tutte le partite. Ho seguito da tifoso quella in casa contro il Lecce, quella contro la Sampdoria e qualche altra partita: certo ci si aspettava di più. tutti si aspettavano di di più, tifosi, società, addetti ai lavori. Soprattutto perchè lo scorso anno si era tornati in Europa. Poi purtroppo qualcosa non ha funzionato.

A proposito: cosa secondo lei è andato storto? Può essere un problema di spogliatoio?

Magari è l’addio di Moretti (ride ndr.), Scherzi a parte, io non l’ho conosciuto ma mi ha sempre dato l’impressione di essere un professionista serio, un punto di riferimento e certamente perdere giocatori così pesa. Ma al di là di questo è davvero difficile capire cosa possa essere successo soprattutto visto il diverso rendimento di una squara che è la stessa dello scorso anno. Certe dinamiche si fa fatica a comprenderle, anche se si è dentro lo spogliatoio. Nessuno saprà mai cosa succede nello spogliatoio ma certamente tutto questo ha dell’inspiegabile. E’ cambiata proprio la fisionomia della squada, il Torino ha perso le sue certezze e trovare un equilibrio è molto difficile. La cosa più strana, però, è il non aver provato a cambiare quando si è visto che le cose non andavano. Poi c’è il mercato anche.

Rossi: “A giugno si è fatto troppo poco. Longo? Un’occasione unica”

Ezio Rossi, cosa pensa dei movimenti di mercato del Torino?

Credo che il Toro a giugno avrebbe dovuto cogliere la palla al balzo sfruttando anche l’entusiamo che c’era a inizio stagione. Invece si è fatto troppo poco prendendo un giocatore solo. A gennaio invece è proprio difficile da capire il perchè non si sia fatto nulla. Vista la situazione prendere qualcuno di nuovo poteva dare un po’ di aria fresca, poteva esser una soluzione, anche piccola. Bisogna capire se è stato Mazzari a non volere nessuno oppure no ma comunque resta strano che in una situazione di difficoltà non si sia provato a cambiare aria.

Parlando di allenatori, secondo lei Longo è stata la scelta giusta?

Glielo auguro davvero. E’ un’occasione unica per la sua carriera. Quando ti propongono di allenare una squadra come il Toro in Serie A, sei convinto delle tue capacità e conosci il mondo dove alleni fai bene ad accettare. Non sarà facile: dipenderà molto dall’atteggiamento dei giocatori, dalla forza che avrà di conquistarsi la feeltà e l’autorevolezza. Speriamo che il tempo sia galantuomo ma credo possa farcela.

Su cosa può e dovrebbe puntare un allenatore per riuscire ad uscire da questa situazione?

Ovviamente è una mia opinione ma io cambierei modulo. E’ rischioso, vero, ma l’avrei fatto subito. Non è facile ma può far scattare la scintilla nel gruppo e dare un segnale a chi magari era nelle retrovie. Tolti Belotti e Sirigu, infatti, tutti gli altri giocatori più o meno si equivalgono e la concorrenza può diventare stimolante. Ripeto, non è semplice anche perchè i giocatori devono imparare a fare qualcosa di diverso ma a volte è più importante la scintilla che porta qualcosa di nuovo.