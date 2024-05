L’ex difensore del Torino commenta l’ultima stagione sotto la guida di Juric e il suo rapporto con la maglia granata

Tra i diversi giocatori che hanno preso parte all’evento della “Partita della Leggenda” c’è anche Pasquale Bruno. L’ex difensore, durante l’evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni, a partire dal ritorno al Filadelfia: “E’ emozionante, anche se è totalmente diverso. Ai miei tempi era ancora il Filadelfia vero… però bella la casa del Toro. La gente è contenta. Quindi vibrazioni positive”.

Bruno ha avuto modo anche di commentare il ciclo con Juric appena concluso: “Soliti anni. Anni apatici, senza sussulti, tranne qualche partita. Come sempre bisogna sperare nel risultato di altre squadre, tipo la Fiorentina stasera per andare in Europa. Vedremo… – per poi aggiungere – Sì seguo il Torino, anche se è sempre una sofferenza. Come nei derby, anche se qualcuno è contento di aver pareggiato contro la peggior Juve degli ultimi vent’anni… Però ricordiamoci che il Toro resterà per tutta la vita. I calciatori passano, le società passano, però il Toro resta”.

Infine Bruno parla del suo rapporto con i tifosi del Torino, senza risparmiare considerazioni su quanto accaduto a Superga: “I tifosi del Toro vogliono gente di carattere, che si attacca alla maglia. Se poi vediamo i giocatori del Toro che fanno quei commenti…”. Nel video l’intervista completa a Pasquale Bruno.