Esclusiva / Stefan Schwoch, ex di Torino e Venezia, ha parlato di Paolo Vanoli e del modo in cui potrebbe ambientarsi con i granata

Si apre ufficialmente un nuovo ciclo per il Torino, data l’ufficialità dell’arrivo di Paolo Vanoli in panchina. Dopo una super promozione in Serie A con il Venezia, l’allenatore si trova adesso di fronte a un’altra sfida molto ambiziosa: riportare il Toro in Europa. Abbiamo parlato con Stefan Schwoch, ex di entrambe le squadre, grande opinionista della Serie B ed ex compagno di squadra del nuovo allenatore granata (hanno giocato insieme al Vicenza), di cosa può portare Vanoli al Torino e non solo.

Come giudica l’esperienza a Venezia di Vanoli e come potrebbe incidere a Torino?

“Può fare tanto di buono per il Torino, anche perché ha delle idee molto innovative. Predilige un gioco molto verticale e anche centrale, con una squadra molto corta a cui piace aggredire e comandare la partita. Ha una mentalità da vincente, gioca sempre per vincere e questo penso sia il suo pregio principale“.

A livello caratteriale come può impattare in una piazza esigente come Torino?

“A Paolo non manca certo il carattere, ha avuto come maestro anche Conte che di carattere ne ha da vendere. Sicuramente gli hanno fatto bene gli anni con lui in spogliatoi importanti per il modo di gestire grandi giocatori, da questo sicuramente ha tratto beneficio e le conseguenze si vedono anche in campo. È uno che cerca sempre il dialogo con i giocatori ma che si fa sentire molto nello spogliatoio e che cerca di trasmettere con fermezza le sue idee. Caratterialmente è sempre stato forte, ma sempre nel massimo del rispetto”.

Che giocatori del suo Venezia consiglierebbe al Torino?

“Sicuramente Tessmann è un giocatore che ha fatto molto bene con lui: è un regista di metà campo che calcia bene con tutti e due i piedi e verso la porta, perciò può fare al caso del Torino, così come anche Idzes, che ha fatto molto bene in difesa”.