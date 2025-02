Parola ai club / L’iniziativa contro il presidente Cairo: “Non ha la nostra passione”, “Siamo diventati dei clienti, non rispetta la storia del club”

Come già accaduto già ad inizio febbraio, anche questa mattina sul quotidiano Tuttosport 75 tra Toro Club e gruppi hanno acquistato una pagina per contestare Cairo e la società. La contestazione contro Cairo va avanti ormai da anni ma in questa stagione si è sicuramente inasprita, Per questo abbiamo chiesto ad alcuni Toro Club di parlare dell’iniziativa e, più in generale, delle colpe da imputare a Cairo nella gestione del Torino.

Ci può raccontare l’iniziativa?

Mario Patrignani – Toro Club Pesaro

“Dopo la forte contestazione iniziata ad agosto con la manifestazione abbiamo deciso noi 75 Toro Club di comprare la pagina per chiedere molto civilmente a Cairo di lasciarci, di lasciarci le nostre libertà e il nostro futuro. La cosa che mi è piaciuta è che tutti i club sono stati subito d’accordo nell’autotassarsi per comprare la pagina senza nemmeno discutere”.

Maria Rosa Mascheroni – Presidente Unione club granata

“Non è la prima volta, l’avevamo fatto anche un annetto fa. Il promotore è Patrignani, è lui che ha avuto l’idea. Abbiamo aderito come associazione perché le iniziative dei soci vanno sostenute dall’associazione di cui fanno parte, e anche perché bisogna ricordare al presidente che non abbiamo cambiato idea, che non abbiamo dimenticato quello che ha fatto e che sta facendo. In modo da ricordargli che siamo in quel 25% che lo contesta”.

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“L’abbiamo fatto anche perché a protestare davanti allo stadio non si conclude nulla, la gente entra lo stesso. Va bene sostenere la maglia ma fino ad un certo punto perché se la gente non andasse allo stadio e a Cairo non arrivassero più soldi forse avrebbe qualche problema”.

Qual è la colpa più grave di Cairo, quella che proprio non può perdonargli?

Mario Patrignani – Toro Club Pesaro

“Non è uno dei nostri, non ha mai dimostrato di avere la nostra passione. Dimostra che il Toro gli interessa molto poco, lo gestisce solo economicamente e gli interessa solo nella misura in cui può guadagnarci. Il Toro galleggia, non abbiamo chiesto di essere a livello delle squadre di vertice, ma siamo lontani a livello di risultati e obiettivi societari anche da squadre economicamente simili come Lazio, Bologna, Atalanta e Fiorentina. Come abbiamo scritto, all’inizio l’abbiamo accolto come un salvatore, poi abbiamo capito che non avremmo avuto futuro”.

Maria Rosa Mascheroni – Presidente Unione club granata

“La mancanza di rispetto per i tifosi e per la storia. Siamo diventati dei clienti e questo non va bene”.

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“Quella di vendere tutti i migliori. Ogni anno quando un reparto, che sia la difesa, il centrocampo o l’attacco, fa bene lui lo smantella. E poi anche di non aver creato infrastrutture adeguate. Il settore giovanile è all’avanguardia ma servono strutture in cui si possano allenare insieme e imparare dai più grandi”.

Cosa ne pensa del mercato invernale?

Mario Patrignani – Toro Club Pesaro

“Mercato di un certo squallore. Da quando abbiamo perso Zapata non abbiamo avuto più riferimenti in attacco. L’obiettivo primario del mercato è stato fallito. Casadei sembra un buon giocatore, anche Biraghi è un buon giocatore ma sono mesi che gioca e non gioca, Salama è un’incognita, l’unico veramente forte è Elmas che però sarà impossibile riscattare. Non mi è piaciuta la campagna acquisti. Sarebbe andato bene anche Djuric. L’allenatore chiedeva insistentemente una punta e non è arrivata”.

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“Arriveremo a giugno e non riscatteremo mai nessuno. Al mister mancava la punta ma non è arrivata. Ci serviva la punta che risolvesse situazioni complicate”.

Maria Rosa Mascheroni – Presidente Unione club granata

“Nessun progetto, se ne è fregato delle richieste dell’allenatore e ha mandato il DS a fare la spesa con 5 euro dicendogli di portare il resto. Il Toro gli interessa solo perché gli porta guadagni, siamo sempre lì alla mancanza di rispetto”.