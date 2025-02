In diretta su Grp Vera TV, dalle ore 15 alle ore 18, Alessandro Costa presenta una nuova puntata di Domenica Toro

Il Direttore di Toro.it e giornalista de ” La Stampa” Ivana Crocifisso, l’ex Presidente del Toro l’avvocato Pierluigi Marengo, il celeberrimo Carlo Nesti, il giornalista Massimo De Marzi, il “Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, il giornalista Alessandro Muliari, il redattore di “Rock and goal” Fabio Zanco.

Sono solo alcuni degli ospiti che oggi dalle 15 alle 18 interverranno in diretta a “Domenica Toro” per commentare la straordinaria vittoria della squadra di Vanoli. Analisi, pagelle, dichiarazioni sull’impresa granata. E a fianco di Alessandro Costa, le splendide Laura Massobrio e Martina Anna Vannini. Domenica Toro andrà in onda su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.