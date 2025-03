L’appuntamento con Alessandro Costa e i suoi tanti ospiti è, come sempre, dalle ore 15 alle ore 18, su GRP Vera TV

Puntata speciale di Domenica Toro: la partita dei granata in Brianza termina alle 14.30 e mezz’ora dopo Alessandro Costa e i suoi ospiti commenteranno per 3 ore, dalle 15 alle 18, le gesta dei Vanoli-boys.

Interverranno vari personaggi ed ex calciatori del Toro, il celeberrimo giornalista Carlo Nesti, il vice direttore di Toro.it e giornalista di Tuttosport Andrea Piva, l’esperto di calcio internazionale Renato Tubere, il giornalista Domenico Latagliata, il ” Sandokan” dell’Adriatico Mario Patrignani, lo storico granata Fabio Milano, il giornalista Alessandro Muliari, il marketing broker Daniele Casella, lo storico granata Luigi Bonomi e l’esperto di vicende granate Davide Leone per analizzare insieme ai telespettatori l’esito della partita, le pagelle, le dichiarazioni post Monza-Toro e commentare tutti i temi dell’attualità granata. E a fianco di Alessandro Costa ci saranno Laura Massobrio e Martina Anna Vannini. Domenica Toro andrà su GRP-Vera Tv, canale 15 del digitale terrestre per il Piemonte. In streaming su www.grp.it per il resto del mondo.