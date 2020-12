Pulici: “Segre? Ai miei tempi avrebbe fatto i conti con tutto lo spogliatoio”

Le parole di Paolo Pulici sul caso Segre, che dopo il derby ha mostrato la maglia di Dybala: “Certe cose vanno insegnate prima”

Non è il primo strascico da derby, almeno nel recente periodo. La foto di Segre, immortalato dopo Juventus-Torino sorridente con la maglia di Dybala, ha mandato su tutte le furie i tifosi, che sui social hanno manifestato il proprio dissenso. Per comprendere meglio il peso di questo gesto, abbiamo interpellato Paolo Pulici. “Quando comprano i ragazzi non chiedono neanche che squadra tifano, se sono del Toro o meno. É normale che poi accadano episodi del genere.”, afferma Pulici, che continua poi così: “Se oggi gesti come questo sono comuni, c’è un problema già alla base“.

“Certe cose vanno insegnate al momento giusto”

“Le cose vanno gestite diversamente. Qualcuno si faccia un esame di coscienza. Ai miei tempi cose del genere non succedevano. Da noi non l’avrebbero mai fatto perché avrebbero dovuto fare i conti con tutto lo spogliatoio. Penso sia una cosa abbastanza anormale. Ma oggi è più giustificato visto come vanno le cose.“

Ancora sull’episodio legato al derby: “Episodi di questo tipo oggi? Secondo me sono cose che lasciano il tempo che trovano. Se succedono è perché ci sono cose che non sono state insegnate nei momenti opportuni. Chi dovrebbe occuparsene? Secondo me non c’entra molto adesso. Certe cose vanno insegnate nel momento giusto, non prima di una sconfitta o di una stracittadina. Il derby conta come un due di picche ormai. Semplicemente le cose non vengono più gestite come facevamo noi e queste sono poi le conseguenze che si pagano“.