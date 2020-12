Taurinorum, Benedetto: "Lo studio legale ha contattato Cairo. Pronti 300 milioni" - Toro.it

Esclusiva / Enea Benedetto parla del progetto Taurinorum: “Cordata formata da 4 gruppi imprenditoriali, ci sostengono importanti banche”

Il Comitato Taurinorum prova a tornare alla carica per acquisire il Torino e lo fa cercando di aprire un dialogo direttamente con Urbano Cairo. Un primo passo tanto necessario quanto complicato (almeno fino a questo momento) per la cordata di imprenditori, ora un po’ meno misteriosa dopo che nei giorni scorsi vi abbiamo rivelato il nome del promotore del progetto: Enea Benedetto, imprenditore che opera nel mondo della finanza, delle criptovalute e dell’energie rinnovabili. “Abbiamo incaricato lo studio legale Gioia e lo studio Aprà a contattare la Cairo Communication, tramite l’invio di una pec” ha spiegato proprio Benedetto ai nostri microfoni, illustrandoci con qualche dettaglio in più riguardo a Taurinorum.

Benedetto: “La cordata Taurinorum è formata da quattro gruppi imprenditoriali”

Dopo la rottura con la Console and Partners (advisor inizialmente incaricato di imbastire una trattativa con Urbano Cairo) e con i suoi clienti che avevano inizialmente aderito al progetto, il gruppo Taurinorum si è riorganizzato. “La cordata è formata da quattro gruppi imprenditoriali, il mio e altri tre di cui però non posso ancora rivelare i nomi. Non avrei voluto uscire allo scoperto neppure io… – ha proseguito Enea Benedetto – il nostro progetto non prevede che ci sia un socio di maggioranza, ma che ogni gruppo detenga il 20% delle quote, mentre per il restante 20% ci piacerebbe che fossero coinvolti i tifosi. Vorremmo espandere il brand Toro il più possibile, creare contatti anche al di fuori della città di Torino. A sostegno di Taurinorum ci sono alcuni importanti istituti bancari come UBI, UBS e Unibank”.

Benedetto: “Il Torino non ha strutture, non vale più del Parma”

Finora il presidente Urbano Cairo non ha però mai voluto aprire anche solo un dialogo con la cordata Taurinorum. “Se continuasse a non risponderci? Vedremo, per ora noi ci siamo dati come scadenza quella del 31 dicembre. Entro quella data vorremmo iniziare una trattativa. Noi abbiamo cifre importanti da poter investire subito per il Torino, tra la quota d’acquisto della società e i soldi da immettere subito nelle casse societarie, diciamo tra i 250 e i 300 milioni” ha proseguito Benedetto. “Poi bisogna vedere a che cifra avverrà l’eventuale closing, considerando che il Torino non ha strutture di proprietà, non uno stadio, non ha una sede e non ha un centro di allenamento, attualmente il valore della società non è molto diverso da quello del Parma che ha cambiato proprietà da poco (Kyle e Tanner Krause hanno acquistato il club emiliano per circa 60 milioni, ndr). Ma diciamo che per il Torino possiamo arrivare a offrire anche di più. Questo lo vedremo in seguito” ha concluso.