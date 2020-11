Esclusiva / Ecco chi è il leader della Cordata Taurinorum: “Io il promotore”

Si chiama Enea Benedetto, opera nel campo delle criptovalute ed è il presidente del Barcanova, società che milita in Promozione

Da quando lo scorso luglio la Cordata Taurinorum ha fatto la propria comparsa sulle scene, dichiarando di aver procedere all’acquisizione del Torino, la curiosità su chi fossero questi misteriosi imprenditori è aumentata sempre di più. Ora siamo in grado di svelare chi è il leader del Comitato: Enea Benedetto. “Diciamo che sono stato il promotore del Comitato Taurinorum” ci ha confidato. Resta invece ancora il mistero sui nomi riguardanti gli altri imprenditori che fanno parte della cordata.

Chi è Enea Benedetto

Enea Benedetto è un imprenditore piemontese che milita nel ramo della finanza e delle criptovalute (e co-fondoatore e CEO della Vectorium), tifosissimo del Toro, molto conosciuto nell’ambito del calcio dilettantismo piemontese: è infatti il presidente del Barcanova, società storica del panorama torinese la cui prima squadra attualmente milita nel campionato di Promozione e da cui sono usciti anche calciatori che hanno calcato i campi di serie A (tra cui l’ex difensore Valerio Bertotto). Ha anche un passato da allenatore in varie società dilettantistiche (tra le quali Cenisia e Rivoli). “Come agiremo adesso che la Console and Partners ha voluto dissociarsi? Non lo so, c’è un comitato con più persone dietro a Taurinorum. Io sono il promotore ma in questo momento sono un po’ più esterno, anche se a luglio ho dato il via all’iniziativa” ha poi aggiunto Benedetto a Toro.it.

Benedetto su Facebook: “Il progetto Taurinorum la scintilla che lo farà brillare”

Alla vigilia della conferenza stampa del 29 luglio, in cui il Comitato Taurinorum si è palesato, Enea Benedetto su Facebook scriveva “Il Toro? …chi per il toro ha pianto, gioito, sofferto e amato… sa benissimo che non è “un qualcosa” che si compra o si vende… il toro è una stella del firmamento che si deve far brillare… ed il progetto Taurinorum deve essere quella scintilla che finalmente lo farà brillare!“.