Esclusiva / La Console lascia Taurinorum: "Il fondo è nostro, se agiremo lo faremo da soli" - Toro.it

Simone Servetti, rappresentante della Console and Partners, a Toro.it: “Prendiamo le distanze dal Comitato Taurinorum”

“Prendiamo del tutto le distanze dal Comitato Taurinorum”. Parole queste pronunciate da Simone Servetti, rappresentante della Console and Partners. La società di consulenza, che nei propri uffici aveva anche ospitato la famosa conferenza stampa dello scorso 29 luglio, ha deciso di slegarsi dalla cordata, dopo i vari comunicati apparsi su Facebook che hanno fatto discutere per i contenuti e la forma (l’ultimo comunicato è di questa notte intorno all’1.15)

Servetti: “Siamo stati usati”

Come mai avete deciso di prendere le distanze dal Comitato Taurinorum?

“Prima della famosa conferenza stampa siamo stati contatti da questo Comitato Taurinorum, da cui abbiamo però preso le distanze. Siamo stati usati per il nostro nome. Senza la nostra autorizzazione sulla pagina Facebook del gruppo Taurinorum sono continuati a uscire comunicati che in molti poi associavano a noi, in quanto protagonisti della conferenza stampa che abbiamo anche ospitato nel nostro studio, dopo che inizialmente sarebbe dovuta tenersi in un’altra location. Teniamo a precisare che la Console and Partners non c’entra nulla con quanto è stato scritto, sono tutte iniziative personali di chi si cela dietro al nome Taurinorum”.

Cairo inizialmente non vi aveva risposto, eravate riusciti a stabilire un contatto?

“No, fino a questo momento non c’è stato nessun contatto”.

La Console and Partners non era l’unico advisor dell’operazione, c’era anche lo lo studio di Giuseppe Pipicella

“Abbiamo preso le distanze anche da Giuseppe Pipicella. Se d’ora in poi ci muoveremo, lo faremo in maniera autonoma, con i nostri imprenditori di cui però non posso fare i nomi”.

L’idea di provare ad acquistare il Torino da parte dei vostri imprenditori c’è sempre?

“Adesso no, non è la nostra priorità. Questo è un momento anche molto particolare per via del Covid e poi vorremmo che si calmassero un po’ le acque per quanto riguarda la questione Taurinorum, da cui ci dissociamo completamente. Ma in futuro non si sa mai. In estate era stato aperto anche un fondo in Lussemburgo, con circa 500 milioni di euro, quel fondo non è di proprietà di Taurinorum, ma è nostro e dei nostri imprenditori. I soldi sono nostri. Se mai dovessimo decidere di avviare una trattativa lo faremo poi con i nostro metodi, non con i comunicati su Facebook”.