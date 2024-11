Le parole dell’ex attaccante del Torino sul derby perso dai granata contro la Juventus

Direttamente dal Toro Club di Fara Novarese, l’ex attaccante austriaco granata Walter Schachner ha parlato del derby perso contro la Juventus, dichiarando: “Il Toro non doveva perdere contro questa Juve, che non giocava bene, ma in questo momento la squadra è in una piccola crisi“.

Ecco il video e le dichiarazioni complete: