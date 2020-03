Coronavirus: Meité a far la spesa con mascherina e guanti - Toro.it

Soualiho Meité, nelle proprie storie Instagram, si mostra con la mascherina e i guanti in coda per la spesa in un negozio di alimentari

Da buoni cittadini, anche tutti i calciatori del Torino in questi difficili giorni di emergenza sanitaria si stanno attenendo alle disposizioni governative, restando in casa. Sui propri profili social in molti postano momenti delle loro giornate, tra questi c’è anche Soualiho Meité che, quest’oggi, si è mostrato sulle storie di Instagram, con tanto di mascherina e guanti, mentre era aspettava in coda prima di entrare in un negozio di alimenti per fare la spesa.