La dirigenza ha costruito una squadra che non può permettersi errori né assenze, la panchina è cortissima: a Vanoli il compito di trovare soluzioni

Non era una squadra insuperabile nelle prime giornate come non è ora una squadra che non ha più nulla da dire. È semplicemente un Torino che, per come la dirigenza lo ha costruito, non può permettersi il minimo errore, non può permettersi una sbavatura, non potrebbe permettersi – ahimè – infortuni a giocatori non sostituibili. Un Torino che ha poche alternative. Nelle ultime quattro è però successo: errori, sbavature, disattenzioni e seri infortuni, come quello di Zapata. Non il massimo per lavorare, specie se – altro difetto – la rosa non corrisponde del tutto a quelle che sono le idee dell’allenatore. Che poi Vanoli riesca comunque a trovare una quadra, questo è un altro discorso. Manca un difensore di piede mancino da alternare a Masina (cosa dicono le prime giornate? Non può essere il titolare di una squadra di media classifica con un minimo di ambizioni), manca qualità al resto del reparto. Mai come stavolta la difesa è stata praticamente azzerata: via Buongiorno, via Djidji (sì, giocava pochissimo, ma è stato importante anche l’anno precedente), via Rodriguez. E per lo svizzero, il capitano oltretutto, poco incline agli infortuni e capace di giocare 35 partite su 38, oltre le due di Coppa Italia, potremmo aprire una grandissima parentesi. La scelta di non proporgli un contratto, di non trovare un accordo sulla cifra, è francamente discutibile. Azzerata, si diceva, perché non si è perso solo un pezzo da novanta, come per esempio accaduto l’anno prima con Bremer. E se il 30 agosto su queste pagine esprimevamo perplessità sulla difesa, indicandolo come il reparto che più si è indebolito, con qualche partita in più ora i dubbi sono purtroppo diventate certezze. Non è l’unico reparto ma è quello che ad oggi ha bisogno di maggiori correttivi. E anche in fretta.