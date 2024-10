Un gol che mostra tutto quello che un giocatore del Torino dovrebbe avere: cattiveria, voglia, volontà di fare la differenza

Entra e segna, sotto la Maratona, regalando alla sua squadra una vittoria che mancava da un mese. Basterebbe questo per parlare di una serata da incorniciare, ma in quella di Alieu Njie c’è molto di più. C’è la caparbietà nell’andarselo a prendere quel gol, c’è un pizzico di opportunismo, c’è la grinta di chi finché il pallone è ancora in gioco fa di tutto per buttarla dentro, c’è la volontà di lasciare il segno. C’è, semplicemente, tutta quella cattiveria di cui Vanoli negli ultimi tempi avrebbe avuto bisogno. Ci pensa lui, un 2005, uno che in poche occasioni ha dimostrato di avere la fame giusta. In ritiro ha iniziato a seminare, in Coppa contro l’Empoli sembrava quasi un marziano rispetto ai più titolati compagni che fino a quel momento avevano faticato a tenere a bada una squadra di ragazzini. E lui, l’altro “ragazzino”, già allora aveva mostrato la differenza che può fare in certe serate avere motivazioni e determinazione. Una lezione per tutti: perché Njie dopo aver gonfiato la rete, fatto esplodere la Maratona come l’intero stadio e festeggiato a dovere il primo gol in Serie A, è come se avesse idealmente caricato sulle spalle l’intera squadra, diventando il trascinatore di un Toro che da lì in avanti ha saputo soffrire e stringere i denti, fino al triplice fischio. Anche questo significa prendersi le proprie responsabilità, anche questo significa provare a colmare – impresa ardua – l’assenza di un giocatore simbolo come Zapata. Significa che il Toro il sostituto del colombiano lo ha già in casa? No. Njie è un talento che va coltivato, che deve avere tutto il tempo di sbagliare, cadere, rialzarsi. Il suo entusiasmo, oggi, è benzina preziosa: e questo possiamo dirlo senza correre il rischio che si esalti troppo.