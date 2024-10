L’immagine di Duvan in barella, in lacrime porta tutto in secondo piano: difficile immaginare una squadra senza l’attaccante più importante

Ce ne sarebbero di cose di cui parlare. Dalle frasi di Vagnati – su cui torneremo – alla follia di Maripan, dalla difesa in bambola alla forza del Toro di restare in partita fino all’ultimo, contro i campioni d’Italia. Tutto in secondo piano se il capitano, il giocatore in grado di portare da solo il peso dell’attacco, quello da cui gol (non solo dai suoi ma sarà pur concesso dirlo) dipende il Torino ha chiuso la sua partita in lacrime, in barella. Presto per disperarci: meglio aspettare di capirne di più, con l’augurio che la prima impressione – quella di Vanoli – sia quella più vicina alla verità. Anche perché dire che è impossibile immaginare un Torino senza Zapata non è una frase fatta ma una verità che sarebbe difficile da accettare. Proprio la serata di San Siro lo ha dimostrato: se il Torino ha avuto coraggio e fino all’ultimo ha provato a restare in partita, nonostante l’uomo in meno per oltre 70 minuti, Zapata è il giocatore che questo coraggio lo ha reso pienamente concreto, trasformandolo nel gol della speranza. In molti casi la filosofia va benissimo ma al di là dello spirito e della prestazione serve poi chi la butti dentro, serve fare punti, serve vincerle le partite. E con tutta la fiducia possibile in Adams è facile immaginare (questo sì) quanto sarebbe in salita – è un eufemismo – un campionato senza il giocatore in attività con più gol nel nostro campionato. Non è un caso e sarebbe un dramma doverne fare a meno.