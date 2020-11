Il Toro di Giampaolo? No, alla Mazzarri nel bene e nel male - Toro.it

Il 3-5-2, marchio di fabbrica del vecchio allenatore, ha ridato compattezza, però puntuali sono emersi tutti i difetti che il Toro mostra ormai da mesi

Per sessanta minuti è sembrata una squadra trasformata. Compattezza: prima non prenderle. Propositività: sulle fasce Singo ed Ansaldi – in partita ben oltre la prima ora di gioco, in verità, a differenza dei compagni – hanno messo in grande difficoltà l’Inter, costringendo i nerazzurri ad una gara diversa da quella preparata. Cinismo: perché alla fine il Toro non ha solo sprecato ma in pieno recupero un pallone l’ha buttato dentro. Il 3-5-2 di mazzarriana memoria ha messo in luce le potenzialità di una squadra che al momento sembra non poter affatto fare a meno dei giocatori di qualità. Come il già citato Ansaldi, che ha dimostrato quanto inspiegabili siano state le panchine collezionate finora. Un sistema che al di là dell’ultimissimo periodo (costato al tecnico la panchina lo scorso febbraio) aveva consentito al Toro di Mazzarri di portare a casa anche risultati importanti.

Allo stesso modo quello era un Toro che di punto in bianco, al primo episodio negativo (spesso al primo gol preso) si scioglieva come neve al sole, andava in affanno, era capace di perdere partite già vinte o di dilapidare punti già in saccoccia. Una “sindrome” che sembra aver colpito anche l’attuale squadra, pur essendo quel campionato in archivio, pur ripartendo di nuovo da zero, con staff e allenatore nuovi. Ai tifosi del Toro sembra di assistere allo stesso film: con la differenza che 12 mesi fa, a questo punto del campionato, la classifica non era così allarmante.