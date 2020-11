Sì, Giampaolo non dorme: via l’integralismo, si è aperto una nuova strada

La difesa a tre è un’opzione non solo d’emergenza: il Torino può cambiare volto per un periodo. Giampaolo si smentisce, ma con strategia

Il 23 ottobre scorso, Marco Giampaolo sorrideva davanti alla telecamera. Quasi imbarazzato. Il suo Torino era uscito con un 3-3 dal campo del Sassuolo, giocando l’ultimo quarto d’ora con la difesa a tre. Per lui, un talebano (parole sue) del 4-3-1-2, era la prima volta. E disse: “In futuro cercherò di usarla sempre meno”. La vedeva, allora, come un’ancora tattica per un gruppo ancora smarrito, ma anche come un’abiura al suo credo. La ripropose nel finale contro la Lazio, uscendone distrutto. A San Siro, contro l’Inter, il 3-5-2 iniziale sembrava la soluzione di emergenza, viste le tante assenze. Ma nel primo tempo il Toro ha giocato forse il miglior calcio della stagione, salvo poi affondare sotto i colpi di Lukaku e dei fantasmi.

“Qui nessuno dorme”: Conti preannuncia la nuova strada del Torino

Anche per questo, dall’Entella in poi, l’atteggiamento tattico adottato sia da Mazzarri che da Longo – con le dovute differenze di interpretazione – non sarà più solo un rattoppo. Basta riascoltare il commento di Francesco Conti -che di Giampaolo è il fidato vice – dopo la vittoria in Coppa Italia: “Qui nessuno dorme. Il 3-5-2 è un’opzione che ci riserviamo per il futuro perché vogliamo sempre percorrere la strada più funzionale alla squadra. Ma non rinneghiamo il lavoro precedente”. Non si rinnega ma si cambia. Almeno per un po’. Lo staff tecnico vuole venire incontro ai giocatori, ancora nel vortice di cattivi pensieri sviluppatosi, con forza dirompente, nella passata stagione. E l’abito tattico può essere un appiglio.

Giampaolo tende una mano al gruppo, che ora deve ripagarlo

Di certo, si scriveva qui su Toro.it dopo la sconfitta contro l’Inter, questa svolta è figlia di un mercato deficitario. Ma è anche leggibile come la presa di coscienza di un allenatore, Giampaolo, capace di contravvenire ai suoi dogmi pur di agevolare il materiale umano che si è trovato a gestire dalla panchina granata. Dimostrando coraggio – perché negarlo -, oltre al pragmatismo.

Per una mano tesa in aiuto ce n’è un’altra che pretende la ricompensa. Dopo aver aiutato il gruppo, insomma, il tecnico ora vuole risultati. E non solo contro il modesto Entella, ma soprattutto a partire dalla sfida contro la Sampdoria di lunedì: la giusta via di mezzo tra l’ardua San Siro e l’agevole Coppa Italia.