La lezione di Giampaolo e la risposta della squadra - Toro.it

Non è la svolta definitiva: la vittoria è la dimostrazione che le parole di Giampaolo dopo Torino-Lazio sono state recepite nel modo giusto

Lyanco aveva promesso un Toro “pieno di rabbia”. Giampaolo si augurava che la squadra, dopo la Lazio, non dormisse e si tormentasse. Che rimuginasse. Parole dure e dirette, di quelle che solitamente un allenatore evita di pronunciare di fronte alle telecamere, preferendo il segreto dello spogliatoio. Parole che hanno dato una scossa, a quanto pare. Perché alla partita folle e persa al 98′ è seguita la prima vittoria in campionato. Non una vittoria casuale: quella rabbia di cui Lyanco parlava non è stata foga, al contrario col Genoa è stata la lucidità dei granata a fare la differenza. Lucidità e attenzione, quella che spesso era venuta meno costringendo il Toro a raccogliere pochissimo (Sassuolo, Lazio due degli esempi) e anche ad essere beffato. Si può perdonare quella disattenzione nel finale, perché stavolta il recupero non è stato fatale.

Serviva una risposta a Giampaolo, serviva una risposta alla società. Era necessario capire quanto fosse sicura la strada intrapresa dal Toro e anche dall’allenatore, quanto la squadra fosse col tecnico in un momento delicato della stagione. E la lezione di Giampaolo ha dato i suoi frutti: quantomeno ha portato ad una prima svolta. Non quella definitiva: il campionato del Toro resta una corsa ad ostacoli ma al momento è chiaro che al primo appello la squadra ha risposto presente. “I gruppi si costruiscono attraverso la capacità di superare le difficoltà e di sacrificarsi”: a Marassi è stato un primo passo.