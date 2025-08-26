Una squadra male assortita, una difesa non degna della Serie A: le scelte discutibili di allenatore e società

Non serviva San Siro (e non serviva nemmeno questa figuraccia) per rendersi conto dei limiti di una squadra che in difesa, contro l’Inter, si è presa addirittura il lusso di tenere in panchina Maripan e di schierare titolari improvvisati. Sono scelte: quelle di un allenatore che pensa davvero che la coppia Coco-Masina possa affrontare giocatori del calibro di Thuram e Lautaro (e allora tanti auguri) ma pure di una società che a quanto pare pensa che vada bene così. Singolare, però, cominciare la stagione con due giocatori che al 25 di agosto avremmo pensato di vedere ovunque tranne che a San Siro. Coco, costantemente sul mercato: la società ha cercato in tutti i modi di venderlo, senza riuscirci, e magicamente eccolo lì, titolare. Per non parlare di Masina: avrà pure carisma, sarà anche un uomo spogliatoio, sarà un leader, un altro capitano (e via con tutto il repertorio) ma poi è il campo a parlare e il campo aveva detto già per tanti mesi un’altra cosa. A rendere il tutto ancora più incredibile è quello che Vagnati ha provato a spiegare nel prepartita, e cioè che la scelta di cambiare allenatore è stata anche dettata dal desiderio di puntare più in alto. Incomprensibile come si possa puntare più in alto (quindi lottare per l’Europa? O per il decimo posto?) schierando in porta un Israel che sarà pure bravo con i piedi ma che ha tristemente ricordato il Milinkovic-Savic dei tempi peggiori (qualche parata spettacolare, sì, certo, ma pure errori tecnici, grossolani), pensando di andare avanti con Pedersen (a proposito: qualcuno gli spieghi come si batte una rimessa laterale) spesso preferito a Lazaro – l’austriaco a quattro sembra un pesce fuor d’acqua – e avendo una coppia di centrali male assortita e non da Serie A. Altro che il dolore di cui parla Baroni: in qualche caso c’è chi prova rabbia, per molti c’è solo rassegnazione.