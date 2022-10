Una rimonta subita nel derby, tre gol presi in 12 minuti, quello decisivo dopo l’80’: gli errori che di solito fa la Prima squadra

Prima la beffa assoluta di un derby Primavera condotto per oltre un’ora e perso 4-3, poi l’inizio shock col Napoli e l’ininfluente gol di Sanabria, a rendere il pomeriggio di ieri più che nero che granata. In dodici minuti la squadra di Scurto ha dilapidato un vantaggio di due gol, subendo tre reti tra il 69 e l’81’, perdendo la partita e pure il primato in classifica, superata proprio dalla Juve. Dodici come i minuti che ha impiegato Anguissa a siglare una doppietta alla squadra di Juric e di fatto a tramortire la squadra di Juric, prima che Kvaratskhelia firmasse il tris. E così nel giro di un’ora il tifoso si è ritrovato ad assistere al trionfo bianconero prima e alla solita sagra degli errori della quale il Toro è maestro. E da cui a quanto pare la Primavera ha imparato: un gol preso dopo l’80, quello più pesante, e una rimonta subita dopo aver sprecato un paio di ghiotte occasioni. Restano le prestazioni dei singoli come pure quella di una squadra che per oltre un tempo ha messo sotto la Juve: però poco cambia se il finale è sempre il solito. La missione del vivaio, più che quella del risultato ad ogni costo, è di valorizzare i giocatori per portarne il più possibile in Prima squadra: ma non sarebbe male capire già da ragazzini cosa significhi giocare un derby. E magari imparare a vincerne uno.