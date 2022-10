Il mercato non ha regalato a Juric una rosa completa: ieri evidente l’assenza di una punta in grado di capitalizzare le tantissime occasioni

Una squadra vincente, o che abbia anche solo l’ambizione di volerlo essere, non può prescindere da due punti fermi. Un portiere in grado di parare e un attaccante in grado di segnare. Assistere a una partita come quella di ieri con l’Empoli dà l’idea di quanto grande sia stata l’occasione che Cairo e Vagnati hanno sprecato. Il Torino di Juric corre, crea, pressa ma anziché avere quei due punti fermi ne ha due deboli. Non ha un portiere all’altezza e davanti non ha una punta in grado di buttarla dentro. Al di là di pali e sfortuna è palese quanto i miglioramenti del Toro mettano ancora in più in luce quello che in realtà a questa squadra manca. Inutile lavorare sui cross degli esterni se in area non c’è chi possa sfruttare quei suggerimenti, inutile anche avere chi sulla trequarti è in grado di inventare, se poi – per dirla come Juric – manca l’ultimo pezzo. Sottovalutato l’impatto che avrebbe avuto non sostituire Belotti balza agli occhi in modo analogo quello che invece è accaduto con la non scelta del portiere. Milinkovic-Savic nel frattempo avrà pure guadagnato la Nazionale e il Mondiale, ma resta un estremo difensore che non dà sicurezza né trasmette serenità. E che commette ancora troppi errori. Sarebbe stato meglio avvicinarsi al derby con ben altre certezze.