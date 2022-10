Rassegnato e deciso a pensare esclusivamente al campo, per terminare al meglio la stagione: Juric ha perso entusiasmo e la colpa è tutta della proprietà

Resta un’impresa mica da poco. Riuscire a spegnere l’entusiasmo di uno come Ivan Juric, un allenatore che ama il lavoro sul campo, che ha ambizione, che è sanguigno, che non le manda a dire. Cairo ci è riuscito. Difficile leggere diversamente le parole di ieri del tecnico del Torino, amareggiato dopo un derby perso per l’ennesima volta: ma la sconfitta con la Juve è solo l’ultima tappa del suo malessere. Non batterà i pugni con Cairo e Vagnati per ottenere qualcosa dal mercato di gennaio. Non lo farà perché stufo, rassegnato. Non lo farà perché ha capito, dopo meno di un anno e mezzo di battaglie, che non servirebbe a nulla, come non è servito quel maxi litigio in ritiro con il direttore tecnico: la storia non è cambiata. Farà “solo” l’allenatore: difficile da credere, perché uno come Juric è una preziosa risorsa da sfruttare a 360 gradi. Eppure è così: dall’infuocata conferenza prima di Fiorentina-Torino a oggi sembra passato un secolo, invece alle spalle la stagione è solo una e gli errori sono quelli di sempre. Uno si ripete da 17 anni ed è la mancanza di ambizione: logico che quando prende il timone della squadra chi ne ha da vendere allora il corto circuito è solo questione di tempo. I più ottimisti pensavano che Juric potesse fare il miracolo: con la squadra (“Mi pagano tanto perché arrivano giocatori che si pensa siano scarsi e poi arrivano a rendere 20 milioni) ma pure con la proprietà. Però anche Juric è un essere umano e per i miracoli non è ancora attrezzato, nemmeno lui.