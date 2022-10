La gerarchia è sempre stata chiara: Sanabria titolare, Pellegri ottimo per alcune partite. No, se è quello di Udine merita di giocare lui

Infortuni e ricadute ne hanno segnato i mesi granata, già lo scorso anno, e lo stesso era accaduto al Milan e prima ancora al Monaco. Pietro Pellegri, fortemente voluto da Juric che sa evidentemente quanto l’attaccante possa dare al Toro, è l’unico centravanti della squadra granata. Non lo dicono ancora i numeri, i gol sono (al momento) molto al di sotto di quelli che dovrebbero essere i suoi standard, lo dice il campo. Lo dicono i suoi movimenti da attaccante vero quelli che evidentemente Sanabria, che prima punta non è, invece non possiede. Juric non potrà mai convincerci che la scelta di partire con una prima e una seconda punta da alternare per un unico posto nel corso di un’intera annata sia stata la sua: è evidente che l’assenza di un bomber già fatto e finito, sotto la cui ala fare crescere Pellegri, si fa sentire eccome. E aumenta ancora di più i rimpianti perché un Torino che ha la qualità di Vlasic e di Miranchuk dovrebbe avere a disposizione un cecchino d’area sempre, in ogni partita. Pellegri può garantire di esserci, nella maggior parte dei casi? Forse no, ed è questo il problema che il club avrebbe dovuto risolvere. Ma se a disposizione deve essere lui il titolare. Con buona pace di Sanabria che farà anche esprimere la squadra meglio e legherà il gioco: ma a che serve essere belli se poi non si vince nemmeno una partita?