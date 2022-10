Una squadra che ha qualità ma che rischia di restare l’eterna incompiuta: il club ha il dovere di intervenire nel mercato di gennaio

Quindici mesi di attesa per vedere finalmente una vittoria con una big. Il Toro ci era andato vicino in altre occasioni: a volte derubato, come con l’Inter l’anno scorso al Grande Torino, a volte incapace di reggere fino al triplice fischio nonostante una prestazione all’altezza. Come del resto quella di ieri sera, al cospetto di un Milan che non avrà fatto la sua migliore gara, certo, ma anche per meriti della squadra di Juric. La differenza la fanno sempre i giocatori di qualità, specie quando sono in serata, ancor meglio se contemporaneamente. Il Torino ne ha più di uno: in difesa Schuurs sembra un veterano e Djidji è diventato una certezza, in mezzo c’è un Ricci di cui non si può fare a meno e sulla trequarti due come Vlasic e Miranchuk garantiscono i guizzi (e i gol) di cui la squadra ha bisogno. Giocatori intorno ai quali Juric ha costruito e sta continuando a costruire un Torino che ha dovuto rimpiazzare i partenti (Bremer, Pobega, Belotti solo per citarne alcuni) sapendo di non avere la certezza assoluta di azzeccare ogni incastro. E in effetti qualche piccola miglioria ci vorrebbe: al di là del portiere – anche ieri protagonista di un’uscita infelice – Juric non disdegnerebbe un centrocampista e pure una punta da alternare a Pellegri. Rinforzi nel mercato di gennaio: non può anche stavolta il Toro restare un’eterna incompiuta.