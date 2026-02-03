Arginata l’emergenza difensiva con Marianucci (ma solo in prestito secco), in uscita non tutti gli esuberi sono stati piazzati

Un mercato di riparazione condizionato dagli errori di quello precedente. Il Torino aveva una priorità su tutte, quella di rinforzare una difesa che in questi mesi ha pagato l’assenza di alternative dovuta anche ad un necessario cambio di sistema, scelta che ha reso più complessa la gestione delle risorse in quel reparto. In granata è arrivato Marianucci, prima scelta di Petrachi: un giocatore subito pronto, che conosce la Serie A. Peccato solo la dirigenza non sia riuscita a strappare nemmeno un diritto di riscatto: è forse la pecca più grande perché a giugno sarà tutto da rifare. Sfumato Tchoca, che nelle idee della dirigenza avrebbe dovuto essere la prima riserva del reparto, si è pescato Ebosse dall’Udinese. Una carriera segnata anche da infortuni e una tenuta fisica da verificare. L’operazione Prati per il centrocampo, nel ruolo che fino a poche settimane fa era di Asllani, potrebbe in parte somigliare ad altre già effettuate a gennaio, come quelle di Ricci e Casadei, con la differenza che in questo caso la decisione è stata quella di non investire subito ma rimandare ogni discorso all’estate, quando comunque il Torino potrà portare a casa il cartellino dell’ex Cagliari sborsando circa 7 milioni. Più scommesse che rinforzi sia Obrador che Kulenovic: lo spagnolo avrà bisogno di tempo per inserirsi in un nuovo contesto. Lo stesso vale per il croato, che dovrà oltretutto farsi spazio in un reparto in cui Simeone e Adams sono i titolarissimi e in cui anche Zapata spinge per emergere. Non è riuscito del tutto lo sfoltimento della rosa: per chi in queste ultime settimane ha avuto meno spazio – da Nkounkou a Biraghi, fino a Sazonov che nemmeno era stato inserito in lista – non è stata trovata una sistemazione. Un mercato appena sufficiente: del resto in mancanza di ambizioni di classifica è stato fatto il necessario senza grandi rivoluzioni.