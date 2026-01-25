Contro il Como è stato toccato il fondo: squadra molle, allenatore in crisi. Il presidente deve decidere cosa vuole fare del suo futuro

Undici gol subiti tra andata e ritorno, in un solo campionato, dalla stessa squadra: un evento più unico che raro. Parliamo del Como che sì, gode di una proprietà ricca ma che ormai è anni luce avanti – come l’Atalanta, come il Bologna – ma che certamente non ha il blasone anche dello stesso Toro (o almeno di quello che fu). Un’umiliazione storica che porta il Torino davanti a un bivio: il fondo è stato toccato ed è difficile immaginare una strada per risalire, almeno con questo presidente al comando della società. Anche il ritorno di Petrachi come direttore sportivo è uno specchietto per le allodole, un modo per distogliere l’attenzione dai veri problemi, dalla mancanza di progettualità, di idee, di lungimiranza. Tutto quello che una società di calcio e non deve avere o a cui deve aspirare e che in 20 anni, non in due, non si è mai vista. Prendere undici gol in due partite col Como può scioccare ma non stupire una tifoseria che ormai ha finito aggettivi e anche pazienza, che da tempo è precipitata nella rassegnazione più totale, quella che poi non ti fa più uscire dal tunnel. In tutto questo ci sono dei responsabili: in campo una squadra molle e in confusione, presa a pallonate da un Como decisamente di un altro livello ma che al cospetto dei granata sembrava il Real Madrid dei Galacticos. Un allenatore non all’altezza né dal punto di vista tecnico né da quello mediatico. In cima alla lista dei responsabili, però, c’è sempre la stessa persona. E si torna al discorso del bivio perché Urbano Cairo deve scegliere che cosa vuole fare. Finora il massimo della libidine è stato provare a galleggiare in Serie A col rischio di affogare, accontentandosi di mantenere la categoria con i conti in ordine, sottoponendo tutti a figuracce continue. Quale sarà la prossima?