Incredibile quanto accaduto nel finale di Bergamo: dalla tribuna di mercoledì all’episodio contro l’Atalanta

Cosa avrà mai fatto di così stupefacente Cristiano Biraghi negli ultimi due giorni tanto da convincere Baroni a schierarlo in un momento così delicato del match di Bergamo? Come avrà fatto a convincere l’allenatore che solo mercoledì scorso lo aveva confinato in tribuna “per scelta tecnica”? Sarà successo qualcosa di strabiliante, altrimenti non si spiega come un calciatore palesemente fuori dal progetto venga mandato in campo a cinque minuti più recupero dalla fine – roba da leccarsi i baffi, per qualcuno, provate a chiedere a chi per mesi ha fatto solo panchina, per esempio Ilkhan – di una partita ancora in bilico.

Il tentativo di traversone e quella rincorsa, chiamiamola così, su Pasalic, manco l’atalantino fosse Bolt, non meritano nemmeno un commento. Nè meriterebbe di essere offesa e derisa la maglia che si indossa. Qui però le responsabilità vanno ben divise: perché c’è chi questo giocatore lo ha portato a Torino, ma pure chi, non più tardi di un mese fa lo ha definito “un capitano”. Ecco, no. Passi anche la possibilità di definirlo “un rinforzo”, se l’alternativa al suo arrivo era Borna Sosa, ma scomodare la parola capitano vuol dire fare un torto a chi quella fascia l’ha indossata (e la indossa) con orgoglio. E che ai bambini, al massimo, sorrideva o firmava un autografo.