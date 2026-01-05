Petrachi ha dimostrato di avere le idee chiare e di sapere come intervenire: vincere aiuta ma la strategia sul mercato deve rimanere la stessa

Qualche piccola mossa. Lazaro che torna a giocare a destra dopo prestazioni discutibili sulla sinistra, gente che non vedeva il campo da titolare da mesi – Ilkhan, Aboukhlal – che dimostra di avere quantomeno il desiderio di mettersi in luce, di dimostrare di valere qualcosa. La difesa che si ricompatta (resta un mistero come la stessa squadra che per 8 volte è riuscita a non prendere gol sia la stessa delle imbarcate contro Inter e Como, per citare due esempi) e il Cholito che segna sono le altre due buone notizie. Certo, non basta una partita, non basta una vittoria: questo lo sanno Baroni e Petrachi come anche tifosi e addetti ai lavori. Non basta perché non aggiunge niente ad una annata che ha visto il Torino, tra alti e bassi, entrare e uscire da una crisi alla stessa velocità, fallendo però sempre la possibilità di trovare la continuità che fa la differenza tra chi vegeta e chi lotta per un obiettivo. Piacerebbe a tutti che il Torino appartenesse al secondo gruppo di squadre: sono quelle che hanno idee in campo e fuori, che sono capaci di non fermarsi ad un risultato – negativo o positivo – ma che guardano oltre. Ed è quello che ci aspettiamo in primis da Petrachi: negli ultimi anni risultati del genere, in piena finestra invernale, con giocatori improvvisamente ringalluzziti (non solo i due già citati, pure Njie o Casadei), avrebbero fatto chiudere, mica aprire, le porte del mercato, con l’illusione di avere a disposizione una rosa già all’altezza. Gennaio non ha mai risolto niente, è vero: come è vero che fare peggio degli ultimi anni, tra l’arrivo di un Salama, di un Vieira o di un Okereke è veramente impossibile.