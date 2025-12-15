Israel ha perso il posto, scalzato da Paleari: in estate la scelta di puntare su un giocatore alla prima esperienza in Serie A è costata milioni
Forse avremmo tutti storto il naso, avremmo pensato all’ennesimo tentativo di risparmiare, non spendere, non investire sul futuro. Poi però ci saremmo ricreduti perché così come Paleari è venuto fuori a ottobre sarebbe venuto fuori ad agosto o a settembre. Israel, costato 4 milioni (non pochi per un portiere che mai aveva giocato in Serie A) al momento ha di nuovo perso il posto per scelta tecnica, per la seconda volta. Era già andata così al suo primo rientro e così è accaduto ieri, quando Paleari è tornato titolare, una volta risolto il problema alla mano. Sentire parlare Alberto è musica per le orecchie di chi ha a cuore il Toro. Perché quello che dice non è mai banale, non è mai solo personale: è un ragazzo che si allena e che lavora da sempre, che fa gruppo, che tiene alta la concentrazione, che tiene al bene della squadra. Uomo spogliatoio, certo, ma quando uno così ce lo hai in campo, a pochi metri, tutto cambia. «Sono un martello con i miei compagni», ha detto ieri. Ce ne siamo accorti, perché è palese la sua “presenza” in campo. Potrà prendere gol, la squadra perderà partite, sbaglierà, come tutti. Se talvolta c’è l’uomo dietro al giocatore – che poi è quello di cui ds e addetti ai lavori spesso si riempiono la bocca, con scarsi risultati – allora diciamolo. Se poi il giocatore è questo allora chissà che il presidente Cairo non abbia ripensato a uno degli ultimi regali di Vagnati: la seconda spesa più alta del mercato estivo finita in panchina per le pressioni, per la «mancanza di serenità», come ha spiegato Baroni per motivare la scelta del portiere. Sarebbe bastato riflettere e puntare forte su un giocatore davvero pronto: semplicemente, spendere meglio.
perche’ sparare sul cadavere…ha dimostrato di non essere capace e l’hanno cacciato…cairo ha dimostrato di non essere capace ed e’ ancora li’….
gli 8mln per il marocchino, invece, sono stati un gran bell’investimento, è davvero perfetto per il 3-5-2 presinenziale ! ma al maiale prenditore kzzo importa visto che 1) non sono soldi suoi 2) i suoi obiettivi non sono mai stati, né saranno mai, di tipo sportivo
La mia opinione, per le poche volte che ha giocato, è stata positiva, per me Aboukhlal ha caratteristiche interessanti. Il problema è sempre lo stesso, TDC, lui e l’incapace hanno fatto il mercato senza nessuna programmazione, hanno preso giocatori o che sono scarti, o che sono rotti o che non… Leggi il resto »
Adesso non bisogna tirare al piccione Israel perchè, detto che Vaganti non è un ds ed aveva il ruolo di zerbino di TDC in quanto al suo servizio senza mai dire no e quindi la colpa è di TDC, Israel a mio parere può diventare un buon portiere perchè si… Leggi il resto »