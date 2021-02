Il Torino ha aspettato troppo prima di cambiare guida tecnica: con Nicola è arrivata la scossa necessaria settimane fa

I difetti c’erano prima e ci sono ancora, questo è innegabile. Con Giampaolo i black-out arrivavano puntuali, al primo episodio sfavorevole – anche se a sprazzi era una squadra capace anche di passare in vantaggio prima di subire le solite rimonte – mentre quello di oggi di Nicola è un Torino che allo schiaffo ha imparato a reagire. Ovvio, sarebbe meglio non aspettare di sembrare al tappeto prima di dimostrare di essere ancora vivi: però pur raccogliendo nelle ultime tre partite “solo” tre pareggi, la squadra di oggi sembra aver imboccato una strada nuova, sembra aver capito di averli, eccome, i mezzi per reagire. Ed è merito della scossa data dal nuovo allenatore, è merito di quel lavoro quotidiano su gambe e testa, degli “schiaffoni”, degli abbracci, delle urla. E anche delle scelte, è evidente: Nicola è motivatore ma è innanzitutto un allenatore.

E di fronte a tutto questo è lecito pensare quanto il Torino – società – abbia fatto male a regalare occasioni su occasioni al precedente allenatore. A quanto tempo abbia perso, a quante partite abbia deciso di rinunciare, non facendo settimane fa la scelta arrivata solo a fine gennaio. Quella di darsi una chance: di darsi la possibilità di lottare per mantenere la categoria e di affidarsi a chi a questa salvezza ci crede davvero. Del resto non è un gruppo di giocatori ai quali si deve chiedere il miracolo: ora speriamo solo non sia stata l’ennesima decisione tardiva.