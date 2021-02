Poca filosofia, tanto lavoro in primis sulle gambe: non è solo cuore, ci sono idee e c’è la firma di un allenatore arrivato fin troppo tardi

Lo abbiamo sostenuto e lo ribadiamo: il ritardo nel cambiare allenatore resta inspiegabile, la scelta di aspettare che la situazione in classifica fosse quasi compromessa è inqualificabile. Meglio tardi che mai? Forse: almeno si è potuto constatare quanto il problema di questa squadra non fosse il sistema di gioco, la melma nella testa, la difesa a tre o a quattro, gli schemi, le linee, la fede. Bastava semplicemente che un allenatore concreto, senza troppi fronzoli e possibilmente non troppo amante della filosofia, mettesse insieme la miglior squadra possibile convincendo prima di tutto i giocatori della possibilità di scalarla, questa classifica. Oggi non c’è da festeggiare: perché mai un Torino che ha in rosa giocatori del valore di Sirigu, di Belotti, di Ansaldi, di Izzo, di Nkoulou, dovrebbe festeggiare un quartultimo posto?

Oggi c’è da sperare che a questa vittoria ne seguano altre per certificare finalmente l’uscita da uno stato di crisi che dura ormai da 12 mesi. Da Torino-Atalanta in avanti è stato un susseguirsi di disastri semi-annunciati, di scelte incomprensibili (che senso ha avuto lasciare a casa Longo per chiamare Giampaolo? Perché aspettare settimane prima di andare su Nicola? Per non parlare della gestione del mercato…) di cui qualcuno prima o poi dovrà rendere conto. La strada resta in salita ma se la vittoria di Parma di un mese e mezzo fa sembrava arrivata quasi per caso, stavolta almeno è ben visibile un certo tipo di percorso, fatto di scelte concrete, prima di tutto. Sono quelle che fanno sempre la differenza, che si tratti una formazione da schierare, o di una giocata: sono quelle che oggi più che mai ci fanno chiedere come abbia fatto Giampaolo a restare in sella tanto a lungo.