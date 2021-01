Editoriale / Al netto delle lacune della rosa, degli errori di Cairo e di Vagnati, pareggiare contro la Fiorentina in nove è inammissibile

Minuto 66 di Torino-Fiorentina: Nicola, con il risultato fermo sullo 0-0 e i viola in dieci, manda in campo Verdi al posto di Linetty. E’ la prima sostituzione che decide di fare, ma in quel momento il tecnico ha già esaurito tutte le opzioni offensive presenti in panchina. Il fatto che in una partita così importante in chiave salvezza, da vincere a ogni costo, l’allenatore avesse a disposizione appena due attaccanti più un’ala/trequartista come Verdi la dice lunga sul perché il Torino si trovi nei bassifondi della classifica. La sfortuna o gli errori arbitrali (seppur siano stati elementi entrambi presenti ieri sera) c’entrano poco: è ormai chiaro a tutti che la squadra sia stata costruita male in estate, ma è anche evidente che, almeno finora, non si sia posto rimedio agli errori nel mercato di riparazione. Anzi, si è addirittura peggiorata la situazione.

Millico è stato ceduto a inizio mese e il suo sostituto (almeno da un punto di vista numerico) deve essere ancora ufficializzato: nell’attesa che le questioni burocratiche vengano risolte e che Sanabria venga ufficializzato, il Torino in una partita dove i tre punti erano quasi un obbligo (questo ancora prima che la Fiorentina rimanesse in nove uomini), si è privato anche di Edera (non convocato perché ormai promesso sposo alla Reggina) e di Bonazzoli (anche lui non convocati perché sul mercato). Altre scelte di mercato non particolarmente azzeccate.

Al netto degli errori societari, del mercato imbarazzante, dell’abbaglio preso con Rincon (che dopo una vita trascorsa a fare il mediano e a recuperare il pallone lo si è improvvisamente scambiato per un regista), non si può non tirare le orecchie anche ai giocatori. Pareggiare 1-1 contro una Fiorentina in nove uomini per quasi mezzora (considerato il recupero) è inammissibile. Inammissibile se solamente due settimane non si era riusciti a battere uno Spezia in dieci per praticamente tutta la partita, inammissibile se ci si ritrova in zona retrocessione, con pochissimo margine d’errore se si vuole evitare la serie B. Inammissibile perché chi era in campo aveva le qualità sufficienti per vincere una partita con la Fiorentina giocando in undici contro nove. Non ci si può accontentare dei piccoli passi avanti, non si può nemmeno trovare consolazione nel fatto che un mese fa questa gara la si sarebbe persa: si può solo provare rabbia per l’ennesima occasione sciupata, per un’altra partita non vinta. E i primi a essere infuriati (non da ieri sera ma da ben prima), dovrebbero essere gli stessi calciatori: l’impressione è che a rodersi il fegato, come sempre, siano per lo più i tifosi.