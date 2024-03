Abbandonare l’idea Europa sta nella dimensione di questo nostro Toro, che sembra costruito, a volte anche in modo accettabile, ma sempre solo a metà.

Paradosso, sì.

Forse perdere a Roma è stato un bene.

Sbaraccate le ultime idee di Europa – già di per sé in partenza alquanto balzane – alle quali per davvero non ci credeva nessuno.

Le reiterate “uscite” di Juric e le sue lodi a una squadra che perde – paradosso anche questo – hanno acceso micce fittizie, capaci soltanto di rendere un poco più frizzanti queste due settimane sul fonte del gossip, ma non certo di far deflagrare il gioco dei granata, pazientemente, ma sempre invano, attesi alla svolta di carattere.

Agganciarla, senza poi affrontarla nel modo giusto, comporterebbe, credo, guai ancora più grossi e delusioni ancora più cocenti delle attuali.

Significherebbe iniziare prima la preparazione – e già fatichiamo a farla partire, a pieno organico, nei tempi giusti – magari anche affrettandola; imporrebbe la costruzione di una rosa sia in qualità che in numero più consistente, capace di sopperire alle martellanti serie di infortuni che sembrano inevitabili – e anche quest’anno ne sappiamo qualcosa; esigerebbe sforzi economici suppletivi a quanto di norma messo in atto dalla dirigenza.

E poi tant’altro ancora. Si è pronti a tutto questo?

Infine, ultimo ma decisivo, in caso di eventuale, ma possibile, non ottemperanza a quanto sopra indicato e quindi, gioco forza, rapidamente abbandonato lo scenario continentale, quale risposta complessiva, fra delusioni, ripicche, contestazioni, ripensamenti, ne potrebbe venir fuori?

A me, tanto per dirla, torna in mente la stagione 2002-03 quando, pur di gonfiare il petto, un Toro non attrezzato, accettò di fare da subentro, in vece d’altri, in Intertoto, non solo uscendone in fretta, ma pagando carissima l’affrettata scelta con uno scivolone che neppure la bellezza di quattro trainer riuscì ad evitare.