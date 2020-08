10 agosto 1920: nasce Orfeo Pianelli - Toro.it

E’ stato l’ultimo presidente del Torino a vincere lo Scudetto: oggi, 10 agosto 2020, Orfeo Pianelli avrebbe festeggiato cento anni

Il Toro e la sua gente ricordano Pianelli. Il grande Orfeo nasceva cento anni fa, il 10 agosto 1920, in provincia di Mantova; un giorno, sarebbe diventato il Presidente che ha regalato ai colori granata l’unico scudetto del dopo Superga, quello datato 1975/76, oltre a due coppe Italia (1968 e 1971). Arriva a Torino appena quindicenne e dopo i primi lavori come muratore ed il diploma serale, il fortunato incontro con Giovanni Traversa, per molti anni suo socio e collaboratore fidatissimo: nasce così la “Pianelli & Traversa Spa”. Acquista il Torino nel febbraio del 1963 (dopo esserne stato in precedenza consigliere per alcuni mesi), se ne separerà nel maggio del 1982, lasciando la Società nelle mani di Sergio Rossi. In mezzo, tanti successi e tante soddisfazioni; ma anche molte pagine tristi e drammatiche, legate per la verità più alla cronaca che a vicende sportive.

L’ex presidente granata: “Cosa ha fatto il mio Toro?”

Ma Pianelli è stato molto di più: per quasi vent’anni è stato il papà di tutti, quello che avrebbe meritato solo carezze e che invece, ad un certo punto, venne anche brutalmente – ed ingiustamente – contestato. Ma questa è la storia. Rimangono i sentimenti e le emozioni nei confronti di un Uomo con la U maiuscola, che per fare grande il Torino si è rovinato e che anche sul letto di morte, nella sua casa in Costa Azzurra, sul mare di Villefranche dove si era ritirato, non ha mai smesso di chiedere: “Cos’ha fatto il mio Toro?”