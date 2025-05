L’ex centrocampista è cresciuto nel settore giovanile granata, con sei stagioni tra i grandi: quegli attriti con Radice e con la piazza…

È senza dubbio molto intensa la vita da giocatore del Torino di Beppe Dessena. Nato a Milano il 2 maggio 1958, professione centrocampista, Dossena si distingue subito, tra i più piccoli granata: vince un campionato Primavera nella stagione 1976/77, gira per l’Italia (Pistoiese prima, Cesena e Bologna poi), per poi rientrare alla base più grande, più maturo, più forte. E in effetti, di soddisfazioni personali con la maglia del Toro, Dossena se n’è tolte: in sei stagioni, dal 1981 al 1987, dopo lo scandalo del calcioscommesse che nel 1980 sembrò coinvolgerlo ma senza particolari conseguenze, il centrocampista ha disputato ben 187 gare, segnando 20 gol. Come dimenticare quello nel celebre derby del 3-2: suo il primo dei tre gol che fecero rimontare il Toro e impazzire i tifosi. Un bottino non male per un giocatore considerato da tutti molto moderno, ma che di colpo vide troncare il suo rapporto con la piazza piemontese. Che l’aveva cresciuto, e che se lo era coccolato.

Arriva Leo Junior e cambia tutto

L’arrivo di Leo Junior comportò un cambiamento di posizione in campo, che a Dossena non andò giù e che lo portò a litigare con Gigi Radice, all’epoca allenatore. La cosa non piacque nemmeno ai tifosi: cominciarono le contestazioni, pacifiche ma dure, che lo portarono ad accettare il trasferimento all’Udinese. Un periodo faticoso, in granata, ma comunque ricco di soddisfazioni. Degno di essere ricordato.