Tuttosport

Finalmente Vlasic, Vanoli studia un Toro ancora più offensivo

Il croato verso la panchina contro il Lecce. Non era convocato dal 3 maggio scorso

Tameze, quando la sosta è benedetta

Come già un anno fa il francese a inizio stagione fatica a entrare in condizione

Paradosso Vanja: al top, ma ignorato

Nel periodo migliore da quando è in granata non è chiamato per gli impegni della Serbia: vuole riprendersi il posto grazie al Toro

Nicola Amoruso: “Toro sorpresa di A trascinato da Zapata”

«Il colombiano davanti al portiere continuerà a fare la differenza. Mi aspetto il definitivo salto di qualità da Ricci: è forte e sveglio»

La Gazzetta dello Sport

Toro corsa e fantasia

Da Lazaro a Sosa un pieno di energie. Vanoli col Lecce punta sulle frecce