I titoli dei principali giornali in edicola sul Torino di oggi, mercoledì 11 settembre 2024: occhi puntati su Ricci ma non solo

Tuttosport

Il Toro blinda Ricci

Rinnovo fino al 2029: via alle trattative

Linetty: da quei no a un sì meno lontano

Il retroscena: prima dell’estate nessun accordo sul rinnovo

Rivoluzione delle fasce

La sorpresa è Lazaro



La Gazzetta dello Sport

Il Toro si fa in 3

Laboratorio Vanoli: idee, ruoli, tattiche e l’ipotesi tridente



La Stampa

Vanoli ritrova il Toro e anche i tifosi

Domenica lo stadio sarà tutto esaurito

Ciammaglichella, sogni Toro

Dopo il debutto cerca spazio