I titoli del Torino nella rassegna di oggi, sabato 18 gennaio

Tuttosport

Beto: “Voglio andare al Toro”

Beto esercita pressioni sul’Everton per far abbassare il prezzo: “Vorrei giocare di più e tornare in Italia.” Confermato: Vagnati ha fatto un altro blitz a Londra

–Sanabria-Kouamè scambio al Franchi

Vicinissima l’intesa per l’affare, il paraguayano ha gia detto si, manca soo l’ok dell’ivoriano

–Fuori pure Vojvoda, guai Toro

Emergenza dietro e a centrocampo, oltre al Kosovaro sono indisponibili Walukiewicz, Ilic e Linetty

La Stampa

–Toro a Firenze con la difesa da rifare, Vojvoda allunga la lista degli assenti

Vanoli deve mettere mato a un reparto che aveva trovato il giusto equilibrio, granata in emergenza anche a centrocampo

–Ricomincio da 3

Toro domani a Firenze ancora senza rinforzi, ma il club lavora a un tris di colpi last minute: Kouamè, Casadei e Beto