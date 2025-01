I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, venerdì 17 gennaio 2025: focus sul mercato e sulla sfida contro la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport

Milinkovic d’oro, tra i più in forma. Si esalta sui rigore. Toro in buone mani

Primo per numero di parate in campionato, secondo nel rapporto tra tiri e interventi. Due su due dal dischetto: talento esploso

Gineitis rientra e insidia Tameze. E Maripan “Grande club”

Tuttosport

Toro, il tempo stringe. Altro blitz a Londra. Trattative per Beto e offerta per Casadei

Vagnati era già stato in Inghilterra a inizio mese. Oggi è possibile un nuovo viaggio per trovare i rinforzi in attacco e a centrocampo

Dal Giro al calcio: “Toro su Kurti”

Difensore, stellina dell’Under 21. Offerto l’ex romanista Under: l’ala vuole scappare da Mourinho

Maripan: “Io leader anche qui”

Il difensore: “Mi hanno soprannominato El Toqui e punto a esserlo sempre”

Tameze torna titolare, ma la valigia è pronta

Linetty è squalificato, Ilic infortunato, Gineitis al rientro