I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 16 luglio 2023: il mercato e il lavoro al Fila, in attesa della partenza per Pinzolo

Tuttosport

–I tifosi: ovazioni per Juric e contestazione per Cairo

Grande entusiasmo, duemila spettatori, tanti cori per Buongiorno e Sanabria. Vagnati, summit con Ivan

Verdi-Berisha, 6 milioni di casi

Simone per Cairo «non è un esubero», ma rimane sul mercato. Etrit fuori rosa: no ai turchi, niente ritiro Il jolly offensivo e il portiere in scadenza nel ‘24: i loro ingaggi lordi amplificano i problemi

«Toro, grande onore esserne capitano»

Buongiorno: «Un anno fantastico. Con Juric sono diventato leader. Un’emozione speciale, a Superga»

-Singo, Messias, Pobega e quei patti Toro-Milan

Il Diavolo chiede tempo per il terzino e lo concede per il mediano Assalto al brasiliano. Su Doig del Verona pure Lazio e Sassuolo

La Gazzetta dello Sport

Amore dia Toro. Filadelfia, che carica. E il figo granata vota Buongiorno capitano

Tribune piene, tre ore di cori e applausi Alessandro il più osannato dalla gente