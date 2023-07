I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 14 luglio: il lavoro al Fila, il mercato

Tuttosport

-Schuurs paga tutti Doig, Hien e Vlasic

Richiesti 40 milioni. Già rifiutate proposte da 30 dalla Premier

-Toro, Armstrong buona idea

Juric in mezzo vuole un elemento importante che possa far rifiatare l’azzurro e il serbo. Occhio anche a Pobega, Tameze si è complicato

-Karamoh già scatta verso un altro rinnovo

Juric sulla trequarti ha solo Radonjic e il franco-ivoriano che vuole sposare il Toro oltre il 2025. Domani il Fila è aperto

La Gazzetta dello Sport

Locomotiv Zima. Il ceco maratoneta per riconquistare un posto nel Toro

Il difensore macina chilometri al Filadelfia Ok Buongiorno, Seck, Dembele e Karamoh