I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: mercato e lavoro al Filadelfia per la nuova stagione

La Gazzetta dello Sport

La fiducia di Cairo. Il presidente ci crede: “Juric e molti talenti. Questo Toro può fare un passo in avanti”

«Diritti tv? La Serie A ha un grande potenziale. I sauditi? Portano risorse»

Tuttosport

Toro-Becao, rischio beffa? Vagnati torna anche su Hien

Il club granata voleva prenotare il centrale del Verona già a gennaio nell’operazione Ilic. Intanto il Liverpool ha aumentato l’offerta per Schuurs: ormai superata la soglia dei 30 milioni più bonus

Promessa di Cairo «Rinforzi a breve»

Il patron torna a parlare di mercato. Elogi per Bellanova