I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 11 luglio: i granata al lavoro al Filadelfia

La Gazzetta dello Sport

Il Toro parte subito forte in campo: è cominciato il Juric III, già due ore al massimo

Discorso del tecnico alla squadra: lavoro e impegno totale fin dal primo giorno. E così è stato.

Tuttosport

–Schuurs: «Non so se resto» Cairo: 40 milioni. Asta in atto

L’olandese si è presentato al raduno, ma a un tifoso ha ammesso la probabile partenza dal Toro: ha ricevuto offerte dalla Premier

–Becao, pole Toro Il timore è turco

Il Fenerbahce cerca di recuperare posizioni, ma lui preferisce l’Italia. Entro domani summit con l’agente

–Popa sotto esame di Juric e Cataldi Gemello congelato

Atteso il giudizio del tecnico e del nuovo preparatore dei portieri. Si è tagliato le ferie per dare un segnale

La rassegna stampa sul Torino