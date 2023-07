I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 5 luglio 2023: oggi il sorteggio del calendario

Tuttosport

–Sanabria 2026. Accordo trovato, la firma è vicina

Un anno in più e sostanzioso ritocco all’ingaggio: la società ha voluto premiare i progressi dell’attaccante paraguaiano, bomber oltre che prezioso uomo squadra

-Rilancio Atalanta per Becao. Il Toro gli offre 1,2 milioni

I nerazzurri incontrano l’Udinese, cercano il controsorpasso sul club granata. Pista Doig: Singo di mezzo

–Motivato, sereno, attento Toro, in arrivo Ivan il Turco

Dopo le vacanze in Turchia e in Croazia, Juric sta per tornare a Torino Quanto sono lontane le tensioni di un anno fa: ma aspetta altri rinforzi

La Gazzetta dello Sport

Il Toro di domani . Da Ilkhan a Kone: ecco i giovani alla corte di Juric

Il turco rientra dalla Samp L’ivoriano ha fatto bene a Frosinone E poi c’è Gineitis