I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 29 giugno: il mercato in attesa dell’apertura ufficiale delle trattative

Tuttosport

-Mazzocchi: ecco 7 milioni

È la proposta che il Toro ha presentato alla Salernitana, per ora ferma a una richiesta di 10. Per l’Under 21 c’è l’ok del Cagliari, non del giocatore

-Praet: Juric dà l’ok purché arrivi Vlasic

Ivan nel summit con Cairo e Vagnati ha caldeggiato l’acquisto del croato per le doti tecniche e caratteriali

La Gazzetta dello Sport

Bunker da Europa. Schuurs, Djidji, Buongiorno. Juric riparte dal muro Toro

Confermata in blocco la quinta miglior difesa della A: Koffi e Rodriguez guide sicure Prevale la linea della continuità