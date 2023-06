I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 26 giugno 2023: il mercato in attesa dell’apertura ufficiale

Tuttosport

–Acuna-Toro: si tratta

Entra nel vivo il confronto per l’argentino: decisivi i prossimi giorni Vagnati parlerà sia con il Siviglia, sia con gli agenti del forte terzino

-Sono giorni caldi anche per Vlasic

Il West Ham chiede 13 milioni: nell’ultima offerta Vagnati è arrivato a 9 più 1,5 di bonus

-Per Gemello rinnovo e prestito

La Gazzetta dello Sport

Fanta-Karamoh, Radonjic il mago: decolli assicurati

Nel gioco di Juric gli esterni sono fondamentali. Attaccano e difendono in coppia